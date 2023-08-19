Голиков Флор Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Флоровна
Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова 1-я Голикова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно