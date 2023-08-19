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Голиков Флор Леонтьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Голиков Леонтий Петрович

Мать: Голикова Ирина Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Флоровна

Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Егор Флорович

Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Голиков Алексей Флорович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Екатерина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова 1-я Голикова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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