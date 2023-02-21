Голикова 1-я Голикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1847 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Флоровна
Отец ребёнка: Голиков Флор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Голиков Флор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1847 и 1858