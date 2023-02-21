Голикова 1-я Голикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликова 1-я Голикова

Голикова 1-я Голикова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1847 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Флоровна

Отец ребёнка: Голиков Флор Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Егор Флорович

Отец ребёнка: Голиков Флор Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Флор Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1847 и 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close