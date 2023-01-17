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Голиков Вонифатий Леонтьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Голиков Леонтий Петрович

Мать: Голикова Ирина Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Ксения Вонифатьевна

Мать ребёнка: Голикова Мария Львовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1863

Дочь: Евдокия Вонифатьевна

Мать ребёнка: Голикова Мария Львовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Мария Львовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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