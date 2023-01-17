Голиков Вонифатий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Ксения Вонифатьевна
Мать ребёнка: Голикова Мария Львовна
Рождение ребёнка
09.03.1863
Дочь: Евдокия Вонифатьевна
Мать ребёнка: Голикова Мария Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Мария Львовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно