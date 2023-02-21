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Голикова Мария Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Ксения Вонифатьевна

Отец ребёнка: Голиков Вонифатий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1863

Дочь: Евдокия Вонифатьевна

Отец ребёнка: Голиков Вонифатий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Вонифатий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.02.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
08.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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