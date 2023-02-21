Голикова Мария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти06.02.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Ксения Вонифатьевна
Отец ребёнка: Голиков Вонифатий Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.03.1863
Дочь: Евдокия Вонифатьевна
Отец ребёнка: Голиков Вонифатий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1870
Причина смерти: От горячки
Похороны
08.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя