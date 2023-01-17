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Шилов Иван Леонтьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шилов Леонтий Родионович

Мать: Шилова Марфа Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1799

Жена: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1800

Сын: Шилов Терентий Иванович

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1802

Сын: Шилов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1804

Сын: Шилов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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