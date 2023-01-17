Шилов Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шилов Леонтий Родионович
Мать: Шилова Марфа Степановна
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1800
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1802
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.02.1804
Сын: Шилов Яков Иванович
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шилов Иван Иванович
Мать ребёнка: Шилова Мариамна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно