Шилова (Дружинина) Мариамна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дружинин Тимофей
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1800
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.03.1802
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.02.1804
Сын: Шилов Яков Иванович
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Крещение
16.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шилов Иван Иванович
Отец ребёнка: Шилов Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин 1-й Дружининой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно