Дружинин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Дружинин Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дружинин Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шилова Мариамна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дружинин Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Ирина Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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