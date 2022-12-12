Дружинин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дружинин Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шилова Мариамна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дружинин Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Дружинина Ирина Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804