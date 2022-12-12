Дружинин Емельян Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Дружинин Тимофей
Крещение
04.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
13.08.1806
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
?.03.1809
Сын: Дружинин Иван Емельянович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дружинин Спиридон Емельянович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дружинин Иосиф Емельянович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно