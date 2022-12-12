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Дружинин Емельян Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дружинин Тимофей

Мать: Дружинина Ирина Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1806

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1809

Сын: Дружинин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дружинин Спиридон Емельянович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дружинин Иосиф Емельянович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Ксения Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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