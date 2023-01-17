Дружинин Иосиф Емельянович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисия Иосифовна
Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно