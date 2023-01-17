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Дружинин Иосиф Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Дружинин Емельян Тимофеевич

Мать: Дружинина Ксения Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисия Иосифовна

Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Дружинина Анастасия Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Анастасия Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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