Чайкина Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мариамна Ефимовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайкин Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно