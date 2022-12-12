Чайкина Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Дарья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чайкин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мариамна Ефимовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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