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Климовских Степан Макарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Климовских Макар Гавриилович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1799

Сын: Климовских Петр Степанович

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1800

Сын: Климовских Сергей Степанович

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Иван Степанович

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1804

Сын: Климовских Максим Степанович

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1809

Сын: Климовских Захар Степанович

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1810

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Матрона Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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