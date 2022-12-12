Климовских Степан Макарович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
23.05.1799
Сын: Климовских Петр Степанович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
10.07.1800
Сын: Климовских Сергей Степанович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Климовских Иван Степанович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
02.05.1804
Сын: Климовских Максим Степанович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
29.03.1809
Сын: Климовских Захар Степанович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
?.10.1810
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно