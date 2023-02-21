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Климовских Матрона Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1799

Сын: Климовских Петр Степанович

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1800

Сын: Климовских Сергей Степанович

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Иван Степанович

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1804

Сын: Климовских Максим Степанович

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Фекла Степановна

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1809

Сын: Климовских Захар Степанович

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1810

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Степан Макарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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