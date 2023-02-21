Климовских Матрона Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1799
Сын: Климовских Петр Степанович
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
10.07.1800
Сын: Климовских Сергей Степанович
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Климовских Иван Степанович
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
02.05.1804
Сын: Климовских Максим Степанович
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Фекла Степановна
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
29.03.1809
Сын: Климовских Захар Степанович
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
?.10.1810
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Климовских Степан Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно