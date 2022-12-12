Климовских Захар Степанович
Место рождения
Дата рождения29.03.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.03.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
29.03.1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Иосиф Захарович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно