Климовских Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения02.05.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1804
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зиновия Максимовна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Климовских Петр Максимович
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно