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Климовских Максим Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.05.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1804

Отец: Климовских Степан Макарович

Мать: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зиновия Максимовна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климовских Петр Максимович

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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