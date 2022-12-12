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Климовских Иван Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Климовских Степан Макарович

Мать: Климовских Матрона Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1820

Жена: Климовских Евдокия Михеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1820

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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