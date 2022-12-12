Климовских (Климовских) Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Климовских) Евдокия Михеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Климовских Михей Иванович

Мать: Климовских Евпраксия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1820

Муж: Климовских Иван Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1820

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Петр Космин Крылов
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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