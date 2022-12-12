Климовских (Климовских) Евдокия Михеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Крещение
21.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1820
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Степанович
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Петр Космин Крылов
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно