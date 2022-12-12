Климовских Евпраксия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Евпраксия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1799

Дочь: Агафия Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Климовских Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрона Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Акилина Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1806

Дочь: Мелания Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1807

Сын: Климовских Захар Михеевич

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1810

Дочь: Мариамна Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1811

Сын: Климовских Давид Михеевич

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Ташкина Агафия Михеевна

Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Михей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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