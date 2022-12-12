Климовских Евпраксия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1799
Дочь: Агафия Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Климовских Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрона Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Акилина Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1806
Дочь: Мелания Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1807
Сын: Климовских Захар Михеевич
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1810
Дочь: Мариамна Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1811
Сын: Климовских Давид Михеевич
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Ташкина Агафия Михеевна
Отец ребёнка: Климовских Михей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно