Ташкина (Климовских) Агафия Михеевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816
Бракосочетание
01.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иван Петров Климовских
Рождение ребёнка
20.10.1843
Дочь: Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.10.1843
Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно