Ташкина (Климовских) Агафия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкина (Климовских) Агафия Михеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816

Отец: Климовских Михей Иванович

Мать: Климовских Евпраксия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.03.1837

Муж: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иван Петров Климовских
Рождение ребёнка
20.10.1843

Дочь: Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1843

Сын: Соболев Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Соболев Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Ташкин Григорий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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