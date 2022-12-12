Шутов Петр Евсевиевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти08.07.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Старкова Домника Петровна
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Крещение
06.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Пелагия Сысоевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1809
Причина смерти: Убит