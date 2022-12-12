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Шутов Петр Евсевиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

08.07.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шутов Евсевий Андреевич

Мать: Шутова Мавра Феофилактовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Старкова Домника Петровна

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шутов Никифор Петрович

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шутов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шутов Венедикт Петрович

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Пелагия Сысоевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.07.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Убит
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