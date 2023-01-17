Шутова (Голикова) Пелагия Сысоевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Старкова Домника Петровна
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Крещение
25.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Пелагея записана как Васса
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно