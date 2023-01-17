Шутова (Голикова) Пелагия Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Голикова) Пелагия Сысоевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Голиков Сысой Климентьевич

Мать: Голикова Параскева Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Старкова Домника Петровна

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шутов Никифор Петрович

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шутов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Пелагея записана как Васса
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шутов Венедикт Петрович

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Шутов Петр Евсевиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Петр Евсевиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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