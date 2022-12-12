Шутов Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Шутов Петр Евсевиевич
Мать: Шутова Пелагия Сысоевна
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Шутова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Шутова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Шутова Александра Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850