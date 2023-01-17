Шутова (Батерякова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно