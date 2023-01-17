Шутова (Батерякова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Батерякова) Александра Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Климовских Иван Емельянович

Мать: Климовских София Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Муж: Шутов Никифор Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Шутов Никифор Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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