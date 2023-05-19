Шутов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Шутов Петр Евсевиевич
Мать: Шутова Пелагия Сысоевна
Бракосочетание
15.02.1818
Жена: Шутова Наталья Антоновна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шутов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850