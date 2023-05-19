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Шутов Сергей Петрович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шутов Петр Евсевиевич

Мать: Шутова Пелагия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1818

Жена: Шутова Наталья Антоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шутов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шутов Сидор Сергеевич

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шутов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шутов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шутов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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