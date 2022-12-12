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Шутов Сидор Сергеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шутов Сергей Петрович

Мать: Шутова Наталья Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шутов Александр Сидорович

Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Синклитикия Сидоровна

Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шутов Федор Сидорович

Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Параскева Сидоровна

Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Ксения Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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