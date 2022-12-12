Шутов Сидор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шутов Сергей Петрович
Мать: Шутова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шутов Александр Сидорович
Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Синклитикия Сидоровна
Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Параскева Сидоровна
Мать ребёнка: Шутова Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно