Голикова Параскева Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шутова Пелагия Сысоевна
Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834