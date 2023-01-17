Голикова Параскева Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Параскева Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шутова Пелагия Сысоевна

Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Голиков Ефим Сысоевич

Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Голиков Евсевий Сысоевич

Отец ребёнка: Голиков Сысой Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Сысой Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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