Голиков Сысой Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шутова Пелагия Сысоевна
Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова 1-я Голикова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817