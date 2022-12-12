Голиков Сысой Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Сысой Климентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Голиков Петр Сысоевич

Мать ребёнка: Голикова 1-я Голикова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шутова Пелагия Сысоевна

Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Голиков Ефим Сысоевич

Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Голиков Евсевий Сысоевич

Мать ребёнка: Голикова Параскева Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова 1-я Голикова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Параскева Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1817
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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