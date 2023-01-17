Голиков Ефим Сысоевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Заводчикова Домника Ефимовна
Мать ребёнка: Голикова Устина Петровна
Крещение
09.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Устина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно