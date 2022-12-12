Заводчикова (Голикова) Домника Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Голикова) Домника Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Голиков Ефим Сысоевич

Мать: Голикова Устина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1824

Муж: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Максим Мичков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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