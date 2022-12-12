Заводчикова (Голикова) Домника Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Голиков Ефим Сысоевич
Мать: Голикова Устина Петровна
Бракосочетание
09.06.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Максим Мичков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно