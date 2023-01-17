Заводчиков Степан Филиппович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мичкова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Вахлина Устина Степановна
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.09.1803
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Заводчиков Денис Степанович
Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна
Бракосочетание
09.06.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Максим Мичков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850