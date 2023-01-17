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Заводчиков Степан Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Заводчиков Филипп Никитин

Мать: Заводчикова Анна Осиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мичкова Марфа Степановна

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Вахлина Устина Степановна

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1803

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Заводчиков Денис Степанович

Мать ребёнка: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1824

Жена: Заводчикова Домника Ефимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Максим Мичков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Иустина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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