Заводчикова Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Заводчиков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Заводчиков Филипп Никитин

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Заводчиков Семен Филиппович

Отец ребёнка: Заводчиков Филипп Никитин

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Филипп Никитин

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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