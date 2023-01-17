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Заводчиков Филипп Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

26.11.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Заводчиков Никита Семенович

Мать: Заводчикова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1769

Сын: Заводчиков Степан Филиппович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Осиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Заводчиков Семен Филиппович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Осиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Анна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
26.11.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
26.11.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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