Заводчиков Филипп Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти26.11.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1769
Сын: Заводчиков Степан Филиппович
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Заводчиков Семен Филиппович
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
26.11.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
26.11.1809