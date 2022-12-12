Заводчикова Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Заводчиков Степан Никитин
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Заводчиков Филипп Никитин
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Фекла Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Домника Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Гликерия Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно