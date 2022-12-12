Заводчикова Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводчикова Марфа Никитична

Заводчикова Марфа Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Заводчиков Степан Никитин

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1740

Сын: Заводчиков Филипп Никитин

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Фекла Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Домника Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Гликерия Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Никита Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close