Заводчиков Степан Никитин
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти24.05.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Заводчикова Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Заводчиков Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Заводчикова Агафия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1801
Не отпет