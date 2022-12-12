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Заводчиков Степан Никитин

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1738

Дата смерти

24.05.1801

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Заводчиков Никита Семенович

Мать: Заводчикова Марфа Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Заводчикова Агафия Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Заводчиков Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Заводчикова Агафия Васильева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Агафия Васильева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.05.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не отпет
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