Заводчикова Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Никитин
Рождение ребёнка
1772
Сын: Заводчиков Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно