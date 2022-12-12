Заводчикова Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова Агафия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Никитин

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Заводчиков Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Никитин

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Степан Никитин

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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