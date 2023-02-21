Заводчикова Иустина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти28.02.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мичкова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Вахлина Устина Степановна
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
?.09.1803
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Заводчиков Денис Степанович
Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1824
Причина смерти: Чахоткой