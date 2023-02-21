Заводчикова Иустина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова Иустина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

28.02.1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мичкова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Вахлина Устина Степановна

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1803

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Заводчиков Денис Степанович

Отец ребёнка: Заводчиков Степан Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Степан Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
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