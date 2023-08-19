Вахлина (Заводчикова) Устина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахлина (Заводчикова) Устина Степановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Заводчиков Степан Филиппович

Мать: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1819

Муж: Вахлин Михаил Саввич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1819

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вахлин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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