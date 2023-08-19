Вахлина (Заводчикова) Устина Степановна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
31.01.1819
Муж: Вахлин Михаил Саввич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1819
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Вахлин Михаил Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно