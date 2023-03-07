Вахлин Михаил Саввич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вахлин Савва Васильевич
Мать: Вахлина Варвара Ивановна
Бракосочетание
31.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1819
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827