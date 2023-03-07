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Вахлин Михаил Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вахлин Савва Васильевич

Мать: Вахлина Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Вахлина Устина Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1819

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вахлин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Вахлина Устина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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