Мичкова (Заводчикова) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
02.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1814
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мичков Василий Максимович
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно