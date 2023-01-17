Мичкова (Заводчикова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Заводчикова) Марфа Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Заводчиков Степан Филиппович

Мать: Заводчикова Иустина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1812

Муж: Мичков Максим Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1814

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мичков Василий Максимович

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мичков Антип Максимович

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Мичков Максим Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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