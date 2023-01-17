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(Мичкова) Ирина Максимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.05.1814

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1814

Отец: Мичков Максим Ефимович

Мать: Мичкова Марфа Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Максимов брат родной | Салдатка Параскева Маркова Волкова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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