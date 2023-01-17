(Мичкова) Ирина Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1814
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1814
Отец: Мичков Максим Ефимович
Мать: Мичкова Марфа Степановна
Крещение
18.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Максимов брат родной | Салдатка Параскева Маркова Волкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822