Мичков Антип Максимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мичков Максим Ефимович
Мать: Мичкова Марфа Степановна
Бракосочетание
31.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Артемий Турыгин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Антиповна
Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Антиповна
Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
18.05.1863
Дочь: Елена Антиповна
Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно