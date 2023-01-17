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Мичков Антип Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мичков Максим Ефимович

Мать: Мичкова Марфа Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1847

Жена: Мичкова Степанида Захаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Артемий Турыгин
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Антиповна

Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Антиповна

Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Семен Антипович

Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1863

Дочь: Елена Антиповна

Мать ребёнка: Мичкова Степанида Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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