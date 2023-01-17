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Голиков Петр Сысоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Голиков Сысой Климентьевич

Мать: Голикова 1-я Голикова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Голиков Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Голиков Иларион Петрович

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1799

Дочь: Петухова Агафия Петровна

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Голиков Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Голиков Стахий Петрович

Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Фива Софроновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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