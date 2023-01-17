Голиков Петр Сысоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Голиков Сысой Климентьевич
Мать: Голикова 1-я Голикова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Рождение ребёнка
15.02.1799
Дочь: Петухова Агафия Петровна
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Голикова Фива Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Фива Софроновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823