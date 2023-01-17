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Голиков Иларион Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Голиков Петр Сысоевич

Мать: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Голиков Федор Иларионович

Мать ребёнка: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафия Иларионовна

Мать ребёнка: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1825

Дочь: Бузилова Васса Иларионовна

Мать ребёнка: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Иларионовна

Мать ребёнка: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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