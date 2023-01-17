Голикова (Мурнина) Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
31.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Сын: Голиков Федор Иларионович
Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафия Иларионовна
Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1825
Дочь: Бузилова Васса Иларионовна
Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Иларионовна
Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно