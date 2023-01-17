Голикова (Мурнина) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Мурнина) Фекла Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мурнин Григорий Авраамович

Мать: Мурнина Ефросиния Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1819

Муж: Голиков Иларион Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Голиков Федор Иларионович

Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафия Иларионовна

Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1825

Дочь: Бузилова Васса Иларионовна

Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Иларионовна

Отец ребёнка: Голиков Иларион Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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