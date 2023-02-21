Мурнина Ефросиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурнина Ефросиния Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Голикова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мариамна Григорьевна

Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Мурнин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурнин Григорий Авраамович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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