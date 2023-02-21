Мурнина Ефросиния Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Голикова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мариамна Григорьевна
Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Мурнин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мурнин Григорий Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно