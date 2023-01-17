Бузилова (Голикова) Васса Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Голикова) Васса Иларионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1825

Отец: Голиков Иларион Петрович

Мать: Голикова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Бузилов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бузилов Василий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Бузилов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бузилов Василий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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