Бузилова (Голикова) Васса Иларионовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1825
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1863
Сын: Бузилов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бузилов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1863
Отец ребёнка: Бузилов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно