Бузилов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
28.04.1863
Сын: Бузилов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Бузилова Васса Иларионовна
Рождение ребёнка
28.04.1863
Мать ребёнка: Бузилова Васса Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно