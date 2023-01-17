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Бузилов Василий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бузилов Андрей Иванович

Мать: Бузилова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Бузилов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Бузилова Васса Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Бузилов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бузилова Васса Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Васса Иларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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