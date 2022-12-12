Бузилова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилова Екатерина Ивановна

Бузилова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бузилов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бузилов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефросиния Андреевна

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бузилов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бузилов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бузилов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close