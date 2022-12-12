Бузилова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бузилов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бузилов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бузилов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бузилов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно