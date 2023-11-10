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Бузилов Федор Андреевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.10.1913

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бузилов Андрей Иванович

Мать: Бузилова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.10.1913
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От старости
Похороны
31.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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