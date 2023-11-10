Бузилов Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти29.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Крещение
28.04.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.1913
Причина смерти: От старости
Похороны
31.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя