Голикова (Потеряева) Фива Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Рождение ребёнка
15.02.1799
Дочь: Петухова Агафия Петровна
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич
Крещение
17.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно