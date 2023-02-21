Голикова (Потеряева) Фива Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Потеряева) Фива Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Потеряев Софрон Васильевич

Мать: Потеряева Фекла Никитична

Рождение ребёнка
1795

Сын: Голиков Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Голиков Иларион Петрович

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1799

Дочь: Петухова Агафия Петровна

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Голиков Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Голиков Стахий Петрович

Отец ребёнка: Голиков Петр Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Петр Сысоевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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