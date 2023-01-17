Петухова (Голикова) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Голикова) Агафия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.02.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1799

Отец: Голиков Петр Сысоевич

Мать: Голикова Фива Софроновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1817

Муж: Петухов Иван Афанасьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петухов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1825

Сын: Петухов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петухов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петухов Яков Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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