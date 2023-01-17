Петухова (Голикова) Агафия Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1799
Отец: Голиков Петр Сысоевич
Мать: Голикова Фива Софроновна
Крещение
19.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петухов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.07.1825
Сын: Петухов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Петухов Иван Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно